美国民主党计划禁止国会议员交易股票——《独立报》

据《独立报》报道，正准备在2027年接管国会控制权的美国民主党人计划在新一届会议开始后的头几周提出禁止国会议员交易个股的措施。其他已宣布的优先事项包括应对消费者支出上升、医疗服务可负担性以及结束伊朗战争。

禁止股票交易

来自夏威夷州的民主党参议员布赖恩·沙茨表示，禁止国会议员进行股票交易是该党1月初的关键计划之一。众议院民主党领袖哈基姆·杰弗里斯预计将担任下一任众议院议长，他也将此列为自己的首要任务之一。

立法者交易个股长期以来一直引发两党选民的不满。批评人士指出，国会议员参与制定可能影响公司市场价值的政策决定。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

寻求共和党支持

民主党希望争取共和党人支持部分倡议。来自密苏里州的共和党参议员乔什·霍利表示，他支持禁止立法者交易股票、提高联邦最低工资以及恢复对农村医院的资金支持。据他称，限制交易的法案已在参议院审议中。

沙茨还将恢复Medicaid资金列为优先事项之一。Medicaid是为低收入美国人和残障人士提供医疗保障的联邦项目。来自佐治亚州的民主党参议员拉斐尔·沃诺克将于2028年竞选连任，他在清单中加入了结束伊朗战争、取消总统唐纳德·特朗普实施的关税，以及恢复已到期的医疗补贴。

预计民主党将在众议院拥有至少255个席位，共和党拥有169个席位；在参议院，民主党将拥有至少55个席位，共和党拥有44个席位。阿拉斯加州最终计票结果可能为民主党增加一个参议院席位。参议院通过大多数法案需要跨越60票的程序性门槛，因此民主党将需要至少四名共和党人的支持。

关注我们在