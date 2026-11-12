美国国会民主党人呼吁共和党人就移民问题达成两党协议，该协议将包括改变总统唐纳德·特朗普政府执行移民法的政策，以及为长期居住在美国的移民提供合法身份。Dawn报道。

众议院和参议院议员——包括上周当选的立法者——在华盛顿国会大厦附近举行了新闻发布会。进步派和中间派民主党人均加入其中，他们认为选举结果是重启移民改革讨论的机会。

呼吁谈判

得克萨斯州国会边境城市埃尔帕索所在选区的众议员维罗妮卡·埃斯科巴表示，没有共和党人的支持，大规模改革无法获得通过。亚利桑那州参议员鲁本·加列戈呼吁两党在本届国会会期结束前达成协议，或在下一届会期继续谈判。

得克萨斯州众议员西尔维娅·加西亚建议从《梦想与承诺法案》开始。她表示，在民主党人于1月领导国会后，这项法案可能成为更广泛改革的基础。

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限制与ICE的合作

呼吁达成联邦协议之际，民主党执政的州和城市政府决定限制地方执法机构参与执行联邦民事移民规定。休斯敦市长约翰·惠特迈尔禁止市警察在例行车辆拦查以及处理轻微非暴力违法行为时，就行政移民逮捕令联系美国移民和海关执法局。

如果某人因可能被判监禁的新罪名被登记收押，且该人持有行政移民逮捕令，警方将可以联系ICE。该命令还取消了要求警员在拦查或拘留现场长时间等待ICE特工的规定。

弗吉尼亚州州长阿比盖尔·斯潘伯格下令该州执法机构终止根据287(g)计划与ICE达成的协议。在马里兰州，州长韦斯·摩尔签署了一项终止此类合作关系的法律，要求9个治安官办公室退出相关协议。在纽约，关于将人员关押在地方设施中以进行联邦民事移民拘留的现有安排应于11月25日前结束。

预计民主党人将在1月利用对国会委员会的新领导权，审查监管ICE的美国国土安全部的做法，包括移民被拘押的条件。同时，他们需要更广泛的支持来推翻特朗普的关键移民决定：总统可以否决立法，而参议院规则使得在未经共和党人同意的情况下通过重大倡议变得困难。

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