正在审查小唐纳德·特朗普商业活动的美国众议院民主党人，已向与风险投资基金1789 Capital有关联的四家公司发出文件请求。美国总统之子是该基金的合伙人，《独立报》报道。

来自马里兰州的民主党人杰米·拉斯金公布了这些信件，他将于明年出任众议院司法委员会主席。他要求提供这些公司、1789 Capital及该基金管理层之间的完整往来信件和其他通信记录。

请求涉及哪些公司

这些请求涉及预测市场平台Polymarket、电子烟产品品牌Juul、在线枪支零售商GrabAGun以及制造公司Hadrian Automation。

拉斯金的办公室表示，此次审查旨在确定小特朗普及其商业伙伴是否协助将联邦合同或监管决定引向他们拥有重大财务利益的公司。议员们还在审查，他们是否可能利用有关此类决定的提前信息进行投资并获利。

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审查细节及各方反应

拉斯金指出，在唐纳德·特朗普重返总统职位之前，Polymarket实际上无法在美国运营，并且正受到联邦审查。2025年7月，监管机构结束了该调查，并批准该公司收购一个美国平台，为其重返美国市场扫清了道路。次月，1789 Capital宣布对Polymarket进行战略投资，媒体估计其金额达数千万美元。

根据拉斯金的数据，该基金在当局放宽对该品牌部分产品销售的限制前数月，向Juul投资了500万美元。这名国会议员称，在1789 Capital收购该公司股份后，Hadrian Automation获得了近10亿美元的美国政府合同。

1789 Capital的律师比尔·伯克表示，该基金已于9月回复拉斯金，并指出他对公司运营理解中的错误。他称这些请求是没有证据支持的人身攻击。Juul表示愿意与国会合作，而GrabAGun的一名代表称拉斯金信中的说法毫无根据。小特朗普、Polymarket和Hadrian Automation的代表未回应置评请求。

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