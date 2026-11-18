美国众议院民主党人向投资公司康托·菲茨杰拉德（Cantor Fitzgerald）索要文件，以调查商务部长霍华德·卢特尼克可能存在的利益冲突。议员们希望查明，该公司与英伟达相关的持仓及商业利益，是否可能影响卢特尼克就可能流入中国的先进人工智能芯片出口管制所作的决定。

据CNBC报道，提出文件要求的信函由众议员杰米·拉斯金、格雷戈里·米克斯和悉尼·卡姆拉格-多夫发出。他们致函布兰登·卢特尼克；在其父亲于2025年2月加入总统唐纳德·特朗普政府后，布兰登与凯尔·卢特尼克共同领导康托·菲茨杰拉德。

有关芯片出口的问题

民主党人在信中援引媒体报道称，卢特尼克据称阻碍了对新加坡科技公司Megaspeed及其他实体实施限制，这些实体被怀疑将先进英伟达芯片转运至中国。《纽约时报》在2025年10月写道，美国商务部当时正在审查Megaspeed与北京的联系；Axios则于11月11日报道称，卢特尼克可能阻止了限制措施。

民主党人表示，如果媒体报道得到证实，这种行为可能导致价值数十亿美元、受销售限制的人工智能芯片被转运至中国。他们还认为，行动延迟可能支撑了英伟达股价，并避免康托·菲茨杰拉德遭受重大损失。

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康托·菲茨杰拉德的立场

据报道，在卢特尼克获任命时，康托·菲茨杰拉德持有价值约12亿美元的英伟达头寸，这是其客户中最大的头寸之一。CNBC对监管申报文件的分析显示，从2025年9月至2026年3月，该公司申报的英伟达头寸规模减少了近50%。

康托·菲茨杰拉德称民主党人的信函不准确，并否认其业务活动影响政府决定的说法。该公司表示，其并未持有英伟达的重大自营头寸，相关股票主要用于对冲客户股票互换交易。CNBC称，没有已知证据表明卢特尼克的儿子们事先或通过内幕渠道获得有关英伟达或相关调查的信息。

议员们要求康托·菲茨杰拉德保留与此事有关的所有文件和通信记录，并在11月30日前确认已采取这些措施。此外，国会共和党人也要求就芯片可能通过Megaspeed及其关联公司Speedmatrix被非法转移一事作出解释。

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