美国民主党人要求公开药品定价协议细节——The Hill

美国民主党国会议员要求制药公司立即提供与唐纳德·特朗普政府达成的药品价格协议的完整、未经删节的细节。The Hill报道称，消息来自一名熟悉这项倡议的消息人士。这些协议涉及“最惠国”原则，制造商据此承诺，特定药品的定价不高于最低的国际价格。

对药品制造商的要求

这项倡议由来自能源和商务委员会的民主党人小弗兰克·帕隆、来自筹款委员会的理查德·尼尔、来自教育和劳动力委员会的鲍比·斯科特，以及来自参议院财政委员会的参议员罗恩·怀登提出。他们明年可能领导国会的医疗保健政策领域。

如果企业无法提供协议细节，包括因可能与白宫签订保密协议而无法提供，则被要求在两周内与立法者会面。在这样的会面中，制造商必须说明计划如何满足这一要求。

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此前的请求被忽视

3月，同样的四名立法者已致信要求提供协议副本，但政府忽视了该请求。民主党人在获得多数席位后，将能够要求提供文件、发出传票，并就特朗普政府的政策举行听证会。

民主党人对药品价格协议持怀疑态度，政府代表和公司高管称这些协议为机密。立法者希望弄清制药商以承诺降低Medicaid药品价格为交换获得了什么，并核实特朗普及其他官员关于美国人节省开支的说法。

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