在美国，民主党在得克萨斯州、堪萨斯州和南卡罗来纳州的参议院选举中获胜——这些州数十年来一直由共和党占据优势。正如《时代》周刊报道，这些结果是民主党在中期选举中取得广泛成功的一部分。

在得克萨斯州，詹姆斯·塔拉里科以约12个百分点的优势击败共和党人肯·帕克斯顿。在此之前，该州选民上一次选出民主党人进入美国参议院是在1988年。民主党人吉娜·希诺霍萨也击败了在任共和党州长格雷格·阿博特，后者已任职超过十年。

民主党在各州的成功

民主党还赢得得克萨斯州众议院多数席位，结束了共和党对该议院二十多年的控制。此外，该党赢得了今年选票上所有全州范围的竞选，并在美国众议院获得数个席位。

在南卡罗来纳州，民主党人安妮·安德鲁斯击败共和党参议员达琳·格雷厄姆。民主党人南希·拉科尔还赢得该州第一选区的美国众议院席位，以1.1个百分点领先共和党人珍妮·科斯塔·汉尼卡特。在州立法机构中，民主党剥夺了共和党在众议院的超级多数席位。

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在堪萨斯州，大型教会牧师亚当·汉密尔顿击败在任共和党参议员罗杰·马歇尔。民主党还打破了共和党在堪萨斯州众议院的超级多数，不过共和党仍保留该议院的多数席位，以及该州在美国众议院的全部三个席位。

原因与前景

接受《时代》周刊采访的政治学家将这些结果与选民对唐纳德·特朗普总统政府在经济、生活成本问题、外交政策、伊朗战争和移民政策方面的不满联系起来。他们还指出，具体候选人的作用以及长期变化也发挥了影响，包括南部各州人口增长和人口多样性的增加。

截至文章发表时，民主党从共和党手中夺得了7个参议院席位，并且预计将赢得自2008年以来在美国众议院的最大多数。专家警告，支持民主党的选民不一定已经成为其固定支持者：这些州未来的竞争性将取决于两党在2028年总统选举前的行动。

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