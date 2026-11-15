民主党赢得亚利桑那州所有投票职位——《卫报》

据《卫报》报道，美国民主党赢得了亚利桑那州所有州级选举，并自1966年以来首次获得所谓的政治“三连胜”——控制该州行政部门和立法机构。2016年时，共和党控制着州长职位、亚利桑那州在美国参议院的两个席位，并在州立法机构中占多数；如今，该党已失去州级权力。

民主党赢得了所有进行投票的职位，从州长到矿业监察员。选前被认为处境不稳的民主党州长凯蒂·霍布斯，以超过10个百分点的优势领先共和党联邦众议员安迪·比格斯。比格斯是“让美国再次伟大”运动的长期支持者。

今年竞选州务卿的前亚利桑那州共和党主席吉娜·斯沃博达，在共和党初选中输给了亚历山大·科洛丁。据该报报道，科洛丁参与了推翻亚利桑那州2020年总统选举结果的行动。在大选中，他败给了现任民主党人阿德里安·丰特斯。

独立选民背离共和党

共和党在登记选民人数上仍比民主党多约30万人。与此同时，独立选民占亚利桑那州选民的最大比例，并且往往决定选战结果。这一次，他们主要投票反对共和党候选人。

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前亚利桑那州众议院议长柯克·亚当斯表示，该党需要改变，否则可能长期处于少数党地位。他将这次失利与党内围绕MAGA运动角色的讨论联系起来；该运动曾帮助唐纳德·特朗普两次赢得总统选举。

围绕该党未来路线的争论

部分共和党人将失败归咎于党领导层和外部政治组织，包括Turning Point Action和亚利桑那州极右翼的Freedom Caucus。斯沃博达认为，共和党候选人没有聚焦选民关心的问题，包括物价上涨和一场不受欢迎的战争。

该党的其他代表认为，中期选举的结果未必会在2028年总统选举时重演。Turning Point首席运营官泰勒·鲍耶表示，在一些州，温和派共和党候选人失去的支持比保守派候选人更多。他还呼吁该党提前确定一名候选人，与现任民主党参议员马克·凯利竞争，并更积极地争取不定期投票的选民。

该党前执行主任库尔特·戴维斯表示，共和党人应重新开展选民登记、与选民沟通和寻找候选人的工作。亚利桑那州共和党主席塞尔吉奥·阿雷利亚诺在选后承诺，将分析哪些措施奏效，哪些方面需要改进。

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