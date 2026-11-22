民主党自2008年以来首次赢得北卡罗来纳州的美国联邦参议院席位，并获得了联邦众议院五个席位。同时，他们保住了该州第一选区的席位。共和党人在选区边界重新划定后曾试图夺取这一席位，《卫报》报道。

民主党获胜的选区中包括共和党人理查德·哈德森所在的选区。哈德森是全国共和党国会委员会主席，负责协调该党候选人的连任竞选活动。据该报报道，这是该委员会主席首次在大选中落败。

截至周一，美联社尚未宣布四场联邦众议院选举的获胜者，但民主党在其中两场处于领先。北卡罗来纳州议会众议院十多年来首次由民主党控制。共和党在州参议院仍保持一个席位的优势，那里将进行重新计票。

动员问题

北卡罗来纳州民主党主席安德森·克莱顿表示，共和党人想当然地认为选民会支持他们，并过度依赖重新划分选区。她还将民主党的成功归因于更年轻的候选人和基层工作，其中包括在农村选区的工作。

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来自该州的共和党全国委员会成员、共和党人费利斯·佩特承认，在动员支持者方面存在问题。她表示，该党认为部分选区对自己来说是安全的。她提到，共和党在2024年的胜利在很大程度上依赖于新选民和独立选民、来自少数族裔的年轻男性以及学生。

传统共和党地区的结果

据NBC Decision Desk的数据，在该州中部传统上支持共和党的戴维森县，与2024年相比，选民倾向向民主党方向转变了16个百分点。尽管该县大多数选民支持共和党人，但该县所属的第六国会选区转而由民主党赢得。

北卡罗来纳州前州长罗伊·库珀以近20个百分点的优势击败共和党候选人、共和党全国委员会前主席迈克尔·沃特利。共和党人预计库珀将获胜：10月，支持参议院共和党人的最大政治行动委员会取消了在该州其余计划投放的广告。

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