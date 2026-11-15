以色列民主党表示，其代表将担任以色列议会特别委员会主席，推动立法废除前总理本雅明·内塔尼亚胡领导的上届执政联盟通过的司法改革核心条款。据《耶路撒冷邮报》报道，该委员会将于本周成立。

计划废除哪些条款

该委员会将审议废除一项大幅削弱总检察长作用的法律，以及对法官遴选委员会组成的修改。这些修改增加了政治力量对法官任命的影响。相关法律在上届以色列议会任期内通过，当时政府与司法系统及总检察长加莉·巴哈拉夫-米亚拉之间存在长期冲突。

民主党表示，一名议员提交的法案获得豁免，无需遵守提交后标准的45天等待期，这将加快立法程序。在委员会审议后，该文件应提交以色列议会全体会议进行初步表决。要获得最终通过，它还必须经过三次审议。

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与艾森科特政党的协议

任命民主党代表担任特别委员会主席，是与由以色列议会议员加迪·艾森科特领导的“亚沙尔”党达成协议的一部分。民主党领袖亚伊尔·戈兰称此举是恢复进程的开始，并表示打算废除司法改革、加强司法系统的独立性以及保护媒体自由。

由艾森科特领导的阵营还在议会委员会中获得了一系列关键任命。以色列议会负责组织工作的委员会批准任命“以色列是我们的家园”党主席阿维格多·利伯曼为外交和国防委员会临时主席，并任命议员利兰·阿维萨尔·本-霍林为财政委员会主席。据该报报道，这些任命的最终表决定于周一进行。

据《耶路撒冷邮报》报道，艾森科特阵营在以色列议会拥有67个席位，其中包括阿拉伯政党的19个席位，而内塔尼亚胡阵营拥有53席。以色列新政府目前尚未组建。

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