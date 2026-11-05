民主党在美国州立法机构赢得258个席位——《卫报》

在美国中期选举中，民主党在州立法机构赢得数百个席位。据《卫报》报道，该党获得258个席位，从共和党手中夺取了11个立法议院的控制权，并使共和党在10个州失去超级多数席位。部分选举的计票工作仍在进行。

各州的新平衡

据State Navigate组织执行主任查兹·纳蒂科姆称，民主党新增了6个由该党全面掌控政府的州。在亚利桑那州，该党已有60年未拥有这种控制权；在宾夕法尼亚州，自20世纪90年代以来未曾拥有；在威斯康星州，则是在2010年败选后失去。民主党在密歇根州和明尼苏达州重新夺回了2024年选举后失去的控制权。

在得克萨斯州，民主党将自2002年以来首次控制州立法机构的下院。该党还在佐治亚州、艾奥瓦州、内华达州、俄亥俄州和得克萨斯州的州长选举中击败共和党。纳蒂科姆预测，约76%的全国人口将生活在由民主党州长执政的州。

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新多数派的优先事项

在威斯康星州，民主党在州议会赢得53席多数。将领导该议院的格蕾塔·诺伊鲍尔表示，新多数派将考虑重新划定美国众议院选区边界的可能性。她称，现行选区地图明显有利于共和党。

民主党在威斯康星州其他可能的倡议包括扩大Medicaid或其他公共医疗保险项目，以及提供免费学校餐食。在北卡罗来纳州，民主党重新获得立法机构下院多数席位，并缩小了在州参议院的差距，共和党仍控制州参议院。与此同时，共和党在那里失去了超级多数席位，这一优势曾使其能够推翻民主党州长的否决。

纳蒂科姆将选举结果主要归因于经济以及选民对总统唐纳德·特朗普的不满。他还指出，许多州出现了对在任官员的不满，尤其是对共和党人的不满。

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