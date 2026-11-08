民主党赢得五个州的总检察长职位——《印度教徒报》

在美国，民主党在五个倾向共和党的州赢得了总检察长选举，分别是得克萨斯州、俄亥俄州、佐治亚州、爱荷华州和堪萨斯州。新当选官员可能重新审视各州与联邦移民机构的合作，加强对堕胎服务可及性的保护，并加入针对总统唐纳德·特朗普政府政策的跨州诉讼，《印度教徒报》报道。

法律战略的转变

州总检察长确定执法工作的优先事项、提供法律意见，并可在法院对联邦决定提出质疑。过去十年间，共和党籍总检察长积极反对联邦规定，推动限制性别肯定医疗服务，缩减多元化倡议，并支持扩大获得枪支的渠道。

得克萨斯州当选总检察长内森·约翰逊表示，他计划审查其前任肯·帕克斯顿推行的举措。其中包括针对来自其他州的终止妊娠服务提供者的法律行动、声称非处方药与自闭症有关联的说法，以及有关疫苗有效性的诉讼。他还打算评估该州继续与美国移民和海关执法局合作的适宜性。

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新当选官员的计划

约翰逊表示，他准备加入针对他所称的滥用联邦权力的多州诉讼。他还计划让该办公室的工作重点放在反垄断案件和消费者权益保护上。

在爱荷华州，当选总检察长内特·威廉斯承诺追究企业污染者的责任，并恢复消费者保护部门。在俄亥俄州，约翰·库莱维奇以打击企业哄抬价格的承诺开展竞选。在堪萨斯州，克里斯·曼表示，他希望让该办公室的工作减少党派色彩，并审查其前任提起的诉讼，其中包括一宗有关获取用于药物流产的米非司酮的案件。

据路透社消息人士称，在失去一系列关键职位后，保守派法律人士正将注意力转向佛罗里达州。该州总检察长詹姆斯·乌特迈尔表示，他的办公室将继续领导与民主党的法律对抗。

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