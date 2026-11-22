民主党人查克·哈伯德在美国北卡罗来纳州的众议院选举中击败了共和党人弗吉尼亚·福克斯。这一胜利为民主党在国会下院确保了至少258个席位。据France 24报道，民主党增加了44个席位——比唐纳德·特朗普总统任期内2018年首次中期选举时多4席。

数十年来最佳结果

众议院共有435个席位。作为少数党的共和党将至少拥有173席。另有4场选举的结果尚未确定：明尼苏达州和田纳西州各一场，以及路易斯安那州两场，后者将在12月举行第二轮投票。

258席的结果将是民主党自1992年选举以来取得的最佳成绩，当时比尔·克林顿首次当选美国总统。这也超过了2008年选举的结果，当时该党在众议院赢得257席。

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新多数党的计划

从1月起，民主党将控制国会两院：他们在参议院100个席位中赢得了56席。与此同时，共和党人唐纳德·特朗普仍担任美国总统。

民主党正在准备一项100天议程，其中包括迅速就撤销对Medicaid项目的削减，以及恢复《平价医疗法案》规定的税收抵免进行投票，共和党人曾允许这些税收抵免到期。他们还计划运用传唤权开展一系列调查，包括调查特朗普及其家族如何在他重返权力后增加财富。

众议院民主党领袖哈基姆·杰弗里斯如果在2027年1月3日获得同僚选举，可能成为议长；他没有排除第三次尝试弹劾特朗普的可能性。白宫表示，计划中的调查可能构成“公然的犯罪行为”。

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