泰国民主党正准备向行政法院提起诉讼，起诉曼谷市政管理局及其他政府机构，指控其在应对首都洪灾时存在涉嫌失职行为。该党打算为受影响居民争取全额赔偿，《曼谷邮报》报道。

被指应对不当

该党发言人蓬萨功·宽芒表示，法律团队已受命准备起诉该党认为未履行法定职责的机构。他将居民及其财产遭受的严重损失归因于自然因素和强降雨之外的原因，还包括不足且低效的管理。

该党指出的问题包括排水系统不足、抽水设备故障、洪水预警迟缓、城市规划问题，以及孔坤本运河的消失。宽芒表示，曼谷副市长承认居民没有收到足够严肃的警告。

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赔偿要求

该党还批评政府赔偿方案不足。根据所引述的数据，被洪水围困房屋的业主可获得5000泰铢，而房屋被淹的业主可获得9000泰铢。该发言人称，受损车辆的车主获得的赔付款项微薄。

民主党希望追究曼谷市政管理局、灾害预防与减灾局及其他相关机构的责任，并为受影响者争取公平赔偿。该发言人表示，许多人不得不借钱修缮住房并在洪灾后恢复生活。

灾害预防与减灾局局长尼拉特·蓬西塔塔沃恩表示，政府已向包括曼谷在内的45个府的1,169,366个家庭拨付超过89.5亿泰铢。

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