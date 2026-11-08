在澳大利亚，西澳大利亚州最高法院裁定，永久禁止丹尼斯·麦肯纳返回卡坦宁镇；他曾在那里犯下侵害儿童的罪行。这项限制是其预计将在不足两周后获释时须遵守的41项严格条件之一，ABC News Australia报道。

麦肯纳曾在卡坦宁的St Andrew's Hostel担任监管员，并在20世纪70年代和80年代对数十名男孩实施性侵害。此后，他因针对29名受害者的罪行被定罪，并因此服刑超过15年。该宿舍大楼于2024年被拆除。

释放条件

法院认定，麦肯纳再次犯罪的风险很高，但认为可以通过严格条件管控这一风险。他被禁止寻求与受害者接触；如发生偶遇，他必须移开视线并离开至少100米。

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他的行动还将受到电子和实体监控。他必须向当局报告任何恋爱关系，并且不得与儿童接触。

社区和受害者的反应

当地议会主席克里斯蒂·达普里莱称，这项禁令是对位于珀斯以南约240公里处的卡坦宁社区而言的重要条件。律师约翰·哈蒙德10多年前曾在一宗赔偿案中代表麦肯纳的25名受害者；他表示，不记得西澳大利亚州还有其他案例中，高再犯风险者被禁止前往整个城镇。

与此同时，最早讲述麦肯纳罪行的受害者之一托德·杰弗里斯认为，已设定的限制并不充分。他表示，受害者还要求限制麦肯纳可以前往的其他地点，其中包括奥尔巴尼市。

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