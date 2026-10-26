在澳大利亚，维多利亚州南巴旺选区独立议员达伦·奇斯曼自2024年初以来，已获得超过6万澳元的补偿，用于在墨尔本的第二处住所。在退出工党后，他在议会Hansard会议记录中出现在127个可能的开会日中的39天。

据ABC News报道，这些款项根据Parliamentary Accommodation Sitting Allowance计划发放。该计划面向居住地距离墨尔本超过80公里、并为履行公共职责而在市内维持第二处住所的地区议员。

补贴与会议记录

在2025—26财年，奇斯曼通过该计划获得28,102.01澳元，接近可获得的最高金额。在此期间，他在42个开会日中的13天被记载于Hansard。

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总体而言，在退出工党后，他在会议记录中出现的比例为30.7%。奇斯曼代表工党时，这一比例为87.7%。与此同时，未出现在Hansard中并不一定意味着议员没有在议会：在开会周期间，还可能进行未反映在会议记录中的其他工作。

透明度问题

维多利亚州立法议会没有公开的议员出席记录。正式规定要求，议员在四年任期内至少出席一天；若连续缺席九天或以上的开会日，则须通知议长。

奇斯曼未回应ABC News的询问。2024年4月，他因被指长期对工作人员存在不当行为而被工党开除，之后以独立议员身份留在议会。维多利亚州绿党领袖艾伦·桑德尔以及该州前州长丹尼斯·纳普辛和杰夫·肯尼特支持建立议员出席情况的公开记录。

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