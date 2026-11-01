在澳大利亚，自由党议员加思·汉密尔顿表示，他已说服大多数同僚不要支持为购买首套住房而提前使用养老金储蓄。他建议该党不要改变有关投资、征税以及获取这些资金的现行规则。

据ABC News报道，汉密尔顿认为，澳大利亚人越来越重视养老金储蓄的稳定性。他表示，选民了解自己养老金账户的状况，也明白退休后储蓄的重要性。

围绕获取储蓄的争议

在斯科特·莫里森、随后彼得·达顿领导下的前两次选举中，联盟党曾提议允许公民从养老金储蓄中提取最多5万澳元，作为购买首套住房的首付款。

在去年选举失利后，自由党尚未就这一问题批准正式立场。与此同时，影子住房部长安德鲁·布拉格近几个月提出了使用储蓄的不同方案：用于偿还抵押贷款、筹集首笔住房贷款资金，以及在购房时作为担保或抵扣。

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反对派内部立场

影子财政部长蒂姆·威尔逊支持布拉格，称拥有住房应优先于养老金储蓄。相比之下，汉密尔顿坚持保留现行制度，并将其与“安全、稳定和信心”联系在一起。

汉密尔顿表示，他已与反对党领袖安格斯·泰勒讨论了这一倡议。这名议员称，泰勒承认讨论养老金储蓄政策的重要性。

与此同时，一个民族党承诺，在三年内允许劳动者将四分之一的养老金缴款——即工资的3%——转入当期收入，以帮助支付抵押贷款或房租的人。

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