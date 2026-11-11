在英国，工党议员格雷厄姆·莫里斯提出了一项议会动议，呼吁通过立法限制足球训练中重复头球的次数。这项倡议旨在保护球员，因为人们担忧脑部损伤风险，BBC Sport报道。

代表伊辛顿选区的莫里斯表示，该动议旨在引起人们对相关证据的关注：反复头部撞击，包括足球中的头球，与神经退行性疾病风险增加之间存在关联。研究数据显示，足球运动员死于神经退行性疾病的概率是普通人群的三倍半。

提出了哪些措施

该议会动议支持慈善机构Head Safe Football于9月提交的请愿书。拟议措施包括：

为训练期间反复头球设定具有法律约束力的限制；

成立跨部门工作组，成员包括医务人员、足球运动员代表、社会组织和足球机构；

将慢性创伤性脑病认定为公共卫生问题；

制定保护球员大脑健康的国家计划；

加强对头球风险的宣传，包括在学校和体育课中。

此类议会动议让议员能够表达立场并争取同僚支持，但即使获得大量签名，也不能保证会在议会中得到审议。

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现行限制与补偿

英格兰足球协会已取消11岁以下球员参加的基层儿童足球比赛中的故意头球。建议业余球员在训练中每周头球不超过10次，而英格兰职业俱乐部则被建议每周限制为10次强力头球。在苏格兰，职业足球中禁止在比赛前一天及比赛后一天进行头球训练。

Head Safe Football创始人朱迪思·盖茨认为，自愿性建议并不足够，因为教练和家长并不总是了解这些建议或理解其原因。她的丈夫、前米德尔斯堡足球运动员比尔·盖茨因患有慢性创伤性脑病去世。

首相安迪·伯纳姆也呼吁英格兰足球界正式承认该运动中的痴呆症危机，并为前球员建立补偿机制。职业足球运动员协会和英超联赛成立了大脑健康基金，自2023年以来每年提供约100万英镑。活动人士认为，这笔金额不足以支付护理费用。

英格兰足球协会没有向该基金提供资金，但表示将继续投资研究，并为职业和基层足球实施相关建议。该协会指出，科学家和医务人员仍在研究头球与长期大脑健康之间的关联。

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