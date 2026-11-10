在巴基斯坦，巴基斯坦穆斯林联盟（卡伊德-阿扎姆派）国民议会议员侯赛因·埃拉希表示，他认为由玛丽亚姆·纳瓦兹领导的旁遮普政府在分配发展资金时存在偏见。据《黎明报》报道，他在坦达附近的基拉伊斯兰纳加尔举行的一场公开集会上，支持了其堂兄、联邦海外巴基斯坦人事务部长萨利克·侯赛因提出的批评。

关于资金的说法

埃拉希声称，省政府没有为2022年在时任旁遮普首席部长佩尔韦兹·埃拉希任内启动的项目拨款。据他称，为完成其选区内正在进行的发展项目，已预留30亿巴基斯坦卢比。

这名议员还表示，省政府据称花费110亿卢比为首席部长购置飞机，却没有拨款完成这些项目。他质疑当局的优先事项，并声称拉合尔的发展据称被认为比旁遮普其他地区更重要。埃拉希说，其选区内数条重要道路四年来一直状况不佳或尚未完工。

与玛丽亚姆·纳瓦兹的争议

这场冲突始于萨利克·侯赛因的一次电视露面，当时他称赞佩尔韦兹·埃拉希担任省政府首脑期间的工作，并批评了玛丽亚姆·纳瓦兹。对此，她要求该部长为其说法提供证据，并向他发出了法律通知。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

纳瓦兹还表示，萨利克·侯赛因不满的原因可能不是腐败或发展问题，而是古吉拉特县副专员的更换。按照她的说法，这名部长希望由自己选择的候选人被任命到该职位。

旁遮普信息部长阿兹马·布哈里回应称，纳瓦兹政府的发展举措正引起某些政治力量的不满。她还表示，批评者多年来一直担任高级职务，却没有改变古吉拉特的状况。

这场争议发生在古吉拉特的乔杜里政治家族内部存在分歧的背景下。侯赛因·埃拉希的父亲乔杜里·瓦贾哈特·侯赛因是巴基斯坦穆斯林联盟（卡伊德-阿扎姆派）领导人乔杜里·舒贾特·侯赛因的弟弟。佩尔韦兹·埃拉希之子穆尼斯表示，他所属的政治阵营无意与舒贾特的家族拉近关系。

关注我们在