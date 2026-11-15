英国议员丹尼·克鲁格承认，在“非常艰难的一年”后，改革英国党（Reform UK）失去了一部分转向工党的支持者。正如《卫报》报道，一年多前从保守党转投奈杰尔·法拉奇所在政党的克鲁格，将民调变化与工党新领导人安迪·伯纳姆的出现联系起来。

民调变化

克鲁格在天空新闻台节目中表示，工党用一位“看起来更有说服力”的领导人替换了“极不受欢迎的”领导人。他说，这团结了左翼选民，帮助工党增加支持率，而改革英国党则在民调中失去了几个百分点。

与此同时，这名议员坚持称，改革英国党“正走向胜利”。他说，保守党的选票集中在其传统地区，而他的政党能够在全国范围内竞争，包括威尔士、苏格兰和英格兰北部。克鲁格还表示，这个小党正在“幕后”进行现代化改革。

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对改革英国党的压力

根据More in Common的一项民调，本月初保守党的支持率升至25%——这是18个月来首次超过其在创纪录的选举惨败时所取得的数字。由前保守党副主席阿什克罗夫特勋爵进行的另一项民调显示，工党支持率为31%，保守党为26%，改革英国党为18%。

改革英国党还在等待议会标准专员就法拉奇未申报加密货币亿万富翁克里斯托弗·哈伯恩赠予的500万英镑礼物所作出的报告。《卫报》还报道称，在数次媒体卧底调查后，法拉奇的两名顾问和地方议员离开了该党，而该党秘书长于上周离职。

天空新闻台节目的另一名参与者、已加入改革英国党的前保守党活动人士蒂姆·蒙哥马利表示，他不再认为该党在下一次大选中获胜是可能的。不过，他认为该党仍可能成为英国主要的中右翼力量。

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