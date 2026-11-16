在韩国，执政党共同民主党议员权七胜计划提出修订《国民健康保险法》。该倡议旨在让由外国母亲和韩国父亲非婚生育的儿童，在韩国父母一方完成亲子关系认定后、取得国籍程序完成前，即可获得国民健康保险。

据《韩国先驱报》报道，这类儿童在获得大韩民国国籍前，往往无法享受补贴幼儿园、预防接种、体检和一般医疗保险。即使与韩国父母一方的亲属关系得到确认，办理身份也可能拖延数年。

亲子关系认定程序

根据法律，由外国母亲非婚生育的儿童通常获得母亲的国籍，并被视为外国人。此后要获得韩国国籍，必须由韩国父母一方认定亲子关系。该程序可能包括法庭听证和DNA检测，随后在法务部办理国籍登记。

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根据权七胜获得的法务部数据，2025年，有611名儿童通过认定韩国生物学父母一方而获得大韩民国国籍。其中约75%未满九岁。2021年至2025年期间，此类儿童平均每年有567人，个别情况下，亲子关系认定程序持续长达357天。

照护和治疗费用

在一次议会论坛上，与会者介绍了一些案例：外国母亲在等待决定期间自行支付子女的照护和治疗费用。尤其是一名蒙古母亲在孩子获得国籍前，每月花费约70万韩元支付幼儿园费用，而法院程序一再拖延。一名菲律宾母亲则因没有国民健康保险覆盖，不得不全额支付孩子肺炎治疗费用。

权七胜还表示，他正在研究对《出入境管理法》和《儿童照护法》进行可能的修改。这些修改旨在消除儿童出生与亲子关系认定之间的支持缺口。

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