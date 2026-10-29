在澳大利亚，One Nation众议员戴维·法利拒绝了总理安东尼·阿尔巴尼斯提出的为其聘请一名额外个人工作人员的提议，该职位的薪酬待遇为20万澳元。One Nation党领袖宝琳·汉森表示，该党认为这一提议是在议员人员配置争议背景下试图对该党施加政治影响并分化该党。

据澳大利亚广播公司新闻报道，法利本周收到一封信，获准再聘用一名工作人员。这项提议并非由他提出请求，且该议员拒绝了这一提议。汉森表示，One Nation不会允许总理收买或分化该党。

人员资源争议

所有澳大利亚议员均配有五名选区工作人员，而额外个人工作人员的数量由总理决定。这一问题已成为阿尔巴尼斯、One Nation以及部分独立议员之间的争议焦点，后者呼吁为一些大党以外的代表增加资源。

据澳大利亚广播公司新闻报道，向法利提供的额外职位与此前提供给另一名One Nation议员巴纳比·乔伊斯的资源相当。乔伊斯在退出国家党并转至无党派议员席位后获得了该资源。两名议员均在下议院代表面积广大的地区选区。

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要求改变分配程序

汉森表示，人员分配制度容易被滥用，并呼吁将确定人员编制的权力交给独立机构。她表示，在乔伊斯转变党籍后，One Nation获得小党地位，此后该党数月来一直争取公平、透明和客观的处理方式。

上个月，汉森、独立参议员法蒂玛·佩曼以及代表福勒选区的独立议员戴·李共同批评了她们认为不平等的人员配置标准。她们还提出一项提议，剥夺总理个人决定此类任命的权力。

根据5月的数据，佩曼是唯一没有额外个人工作人员的独立议员。拥有两名众议员和四名参议员的One Nation配有五名额外个人工作人员。

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