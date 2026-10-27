在韩国，韩国共同民主党议员申正勋呼吁政府核查所有向该国派遣劳工的国家，审查其是否因公民更换工作地点而施加经济处罚。在对雇佣劳动部进行国政监察期间，他还提议建立常设机制，以监测此类做法，据《韩国先驱报》报道。

乌兹别克斯坦的罚款与孟加拉国的押金

申正勋表示，乌兹别克斯坦向E-9签证持有人收取每月2000美元的罚款，条件是他们未经本国当局批准更换工作。该处罚也适用于逾期停留或未经许可离开工作岗位的劳动者。

在孟加拉国，持有E-9签证的劳动者被要求在抵达韩国前缴纳押金。在包括劳动者更换工作在内的一些情况下，部分或全部款项可能被扣留。

8月，韩国性别平等与家庭部请求雇佣劳动部核查，此类罚款和押金是否可能与人口贩运有关。该部门指出，这些机制可能大幅限制劳动者更换雇主的能力。

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首尔提出请求后的变化

应韩国雇佣劳动部的请求，乌兹别克斯坦于9月废除了要求事先获准更换工作以及对违规行为处以罚款的规定。孟加拉国也开始向劳动者返还已缴纳的押金。与此同时，申正勋强调，政府必须核查这些变化的实际执行情况及其可持续性。

根据韩国就业许可制度，E-9签证持有人在首个三年就业期内最多可更换工作地点三次，在可能延长的一年零十个月期间还可再更换两次。该项目从17个国家引进非技术外国劳动者，在制造业、农业、建筑业及其他获准行业工作。

就业服务机构的作用

该议员还批评了负责招募外国劳动者的韩国人力资源开发服务机构。该机构应孟加拉国当局要求，为在韩国工作的该国公民返还押金而出具就业经历证明。该服务机构表示，未意识到这一做法可能与人口贩运有关，并称已于4月停止为返还押金出具此类证明。

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