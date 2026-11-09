英国议员希望扩大人口普查中的族裔类别——《卫报》

英国不同党派的一组议员正在推动一项法案，该法案将允许未来英格兰人口普查的参与者在所有族裔类别中将自己认定为英格兰人。自由民主党主席乔什·巴巴林德提出了这项倡议，据《卫报》报道。

英格兰人口普查的变化

目前，在有关族裔的问题中，“English”选项仅在“White”类别中提供。与此同时，选择 Asian、Black、Mixed 或其他类别的受访者可以表明英国身份，包括“Asian or Asian British”，但没有单独的选项将自己称为英格兰人。

巴巴林德将于周二根据十分钟规则程序提出该法案。法案规定，在每个族裔来源类别中增加认定为英格兰人的选项。这类简短法案很少成为法律，但议员会利用它们来引起对某项政策的关注。

据该报报道，在英格兰和威尔士，约11%的英国出生人口，即约500万人，属于少数族裔。苏格兰和威尔士的人口普查已提供“Scottish Asian”和“Black Welsh”等选项。

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议员支持与身份认同讨论

这项倡议获得了前副首相戴维·拉米、前外交大臣詹姆斯·克莱弗利、保守党议员马克·普里查德以及议会卫生委员会主席莱拉·莫兰的支持。其他支持者包括保守党议员本·奥贝塞-杰克蒂、工党议员亚当·乔吉和自由民主党议员穆尼拉·威尔逊。

巴巴林德表示，英格兰身份并非由肤色决定。支持这些改变的议员还指出，按照目前人口普查的表述，英格兰足球队在世界杯上的60%球员在技术上不会被归类为英格兰人。

推动这项倡议的原因之一是 Reform UK 议员苏埃拉·布雷弗曼的言论，她曾任保守党内政大臣。她表示，由于自己具有南亚血统，她不认为自己在族裔上是英格兰人，并称英格兰身份是一种族裔归属。Reform UK 主席齐亚·优素福与这一立场保持距离，并表示前足球运动员阿什利·科尔是英格兰人。

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