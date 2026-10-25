堪培拉澳大利亚首都领地立法议会的议员讲述了他们在工作中遭遇的威胁、辱骂和恐吓。在维多利亚州独立联邦议员海伦·海恩斯位于其选区办公室附近遇袭后，他们发表了上述言论，澳大利亚广播公司新闻报道。

据该媒体报道，43岁的布伦丹·纽金特涉嫌驾车撞倒海恩斯。事件导致她的双腿均被截肢。该男子的动机尚未确定。

对家人的威胁与暴力

澳大利亚首都领地前反对党领袖、堪培拉自由党议员伊丽莎白·李表示，她曾两次就严重威胁向警方报案。她说，有一次，一封提及她女儿和伴侣的死亡威胁被留在她家门口。

李还表示，在10年的代表工作期间，她在网上遭遇了大量性别歧视和种族主义评论。她因外貌、体重、身材和穿着而受到批评。这名政治人物指出，她大多会尽量不回应这类信息，但有时会公开指出这种行为不可接受。

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澳大利亚首都领地卫生部长玛丽莎·帕特森表示，在与居民会面时，她曾被辱骂、被吐口水，并受到个人暴力威胁。她说，与公民的大多数接触都是积极的，但线下和社交媒体上的辱骂让她感到脆弱。

对女性政治人物的辱骂

绿党议员劳拉·纳托尔表示，她因性别、外貌和性取向而在社交媒体上遭到攻击。她还遭受过恐同和恐酷儿辱骂，并承认针对海恩斯的袭击令她感到害怕。

独立议员托马斯·埃默森指出，据他观察，他的女性同事遭受辱骂的频率远高于男性，尤其是在网上。他认为，政治领导人应当更负责任地对待公开言论，因为以人身羞辱取代政策讨论可能影响社会中的行为。

尽管存在风险，帕特森和纳托尔表示，她们希望继续让选民能够接触到自己，包括继续在当地商店外和社区活动中会面。

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