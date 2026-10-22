澳大利亚新南威尔士州议会议员表示，警方和议会安保部门就其保护问题举行的简报会加剧了人们对安全的担忧。据澳大利亚广播公司新闻报道，自由党议员阿利斯特·亨斯肯斯表示，会议期间给出的答复极其不足，以至于一些议员哭了。

在维多利亚州独立联邦议员海伦·海恩斯遇袭，以及新南威尔士州议会发生一起事件后，担忧进一步加剧。上周，一名反煤炭抗议者翻越公众旁听席的围栏，进入议事厅地面，并朝州长喊叫。在特别警员到达前，他被议员和议会副警卫官控制住。

对安保响应的质疑

亨斯肯斯表示，简报会上只有在提问环节才谈及议事厅内的事件以及安保人员反应迟缓的问题。他说，议员们也没有得到明确解释：哪些安保人员可以进入限制进入的议事厅区域。

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事件发生期间，议长格雷格·派珀下令停止会议的视听直播。这是一项标准程序，旨在不让扰乱者获得多角度的画面。与此同时，简报会参与者被告知，停止直播使安保人员无法清楚了解议事厅内的情况。

额外措施及对议员的威胁

格雷格·派珀表示，他严肃对待议员的安全问题，而在议会发生安全违规事件后，已增派特别警员。议会还在对安保系统进行大规模升级，包括设置更多检查站。访客须通过金属探测器；如没有通行证，其包袋将接受X光检查。

简报会上还提及一次因火警警报而进行的疏散。亨斯肯斯表示，此后人们可能未经适当检查便返回议会。警察总监马尔·兰永表示，警方严肃对待每一项威胁，并可在必要时加强对议员的保护。议员们被建议不要独自参加公共活动，并谨慎透露自己的行踪。

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