在贝尔格莱德，学生名单的代表在塞尔维亚新议会首次会议上宣誓就职。这个得到青年支持的运动赢得250个席位中的140席，而亚历山大·武契奇领导的塞尔维亚前进党拥有103席。其余席位属于少数民族政党，据德国之声报道。

议会外的支持

数百人聚集在议会大楼外，支持新当选的议员。大多数学生名单代表此前没有或几乎没有政治经验，其中包括学校教师、讲师及其他专业人士。

与此同时，人群对塞尔维亚前进党候选人的反应不佳。一名在场人士在一名SNS女性成员走上通往议会入口的台阶时，将酸奶泼在她头上。塞尔维亚媒体报道称，新当选议员为首次会议准备了数日。

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组建政府的期限

议会组成后，学生名单将有90天时间提名总理候选人、提出纲领并组建政府。该运动汇集了左翼和右翼人士、欧洲路线和亲俄路线的支持者。其成员表示，打算进行内部改革，并推进塞尔维亚加入欧盟的谈判。

学生名单还反对对俄罗斯这一侵略国实施制裁，也反对承认科索沃。该运动承诺改善医疗保健体系和教育，并将国防预算增加一倍。

选举新议会议长将促成任命新的代理总统。必须在11月27日前宣布提前总统选举，并在12月27日前举行。由于宪法规定总统任期不得超过两届，亚历山大·武契奇将无法再次竞选总统。

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