据《耶路撒冷邮报》报道，以色列“犹太力量党”议员利莫尔·松·哈尔-梅莱赫周三提交了一项废除《奥斯陆协议》、《希伯伦协议》和《怀伊河备忘录》的法案。这项在第26届议会任期开始时提交的倡议，还规定将根据这些安排移交的领土重新置于以色列控制之下。

法案规定的内容

根据该提案，在奥斯陆进程框架内签署的所有协议以及后续安排都应被废除，并不再对以色列国具有约束力。该法案还提议废除保障以色列与巴勒斯坦人之间安排得以实施的立法。

一项单独条款提议恢复协议签订前的状态，包括收回根据这些协议移交的领土。该报指出，对该倡议的投票可能成为对反对建立巴勒斯坦国、但未必支持废除《奥斯陆协议》的各政党的政治考验。

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倡议发起人的立场

法案说明文件指出，在《奥斯陆协议》签署三十多年后，在数千名恐怖主义受害者和10月7日袭击事件之后，应废除这些协议并收回被移交的领土。松·哈尔-梅莱赫还表示，该倡议旨在促使各政党明确界定其对这些安排是否继续有效的立场。

这是该议员此前倡议的重新提出。2026年5月，应总理本雅明·内塔尼亚胡的请求，部长级立法委员会推迟审议一项类似法案。松·哈尔-梅莱赫表示，即使该提案首次未获通过，她仍将继续推动这一提案。

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