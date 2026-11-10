公民联盟议员、议会儿童与青年委员会主席莫妮卡·罗莎请求第一夫人玛尔塔·纳夫罗茨卡就实施欧盟《数字服务法案》（DSA）的法律进行干预。她在10月26日的信中提及第一夫人此前有关儿童网络安全的言论。总统卡罗尔·纳夫罗茨基对该文件作出决定的期限将于11月13日届满，Polsat News报道。

议员的论点

罗莎表示，在1月的否决之后，法院和国家机构缺乏能够有效提出屏蔽犯罪性质内容请求的工具。

该议员还引用了数字化部和NASK关于76起危险内容举报的数据。她表示，TikTok删除了在该服务中被举报的所有材料，而Facebook删除了NASK指出的五份材料中的一份。

罗莎援引了她作为共同作者的《儿童互联网》报告。根据2026年版，2025年11月，130万名7至12岁的儿童，即该年龄组的55%，经常使用最受欢迎的社交应用或即时通讯工具。所研究服务的规则规定，用户须年满13岁才能注册账户。

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屏蔽非法内容

在该法律生效后，电子通信管理局局长、国家广播电视委员会主席和法院将能够根据案件类型下达屏蔽非法内容的命令。行政机关的决定可以向法院提出上诉。

涉及儿童性剥削材料的决定必须立即执行。在基于种族或宗教理由煽动仇恨的案件中，将由法院决定是否屏蔽。

今年1月，总统否决了此前实施DSA的法律，理由是赋予官员屏蔽内容的权力会对言论自由构成风险。否决后，政府将相关规定拆分为两部法律：第一部于11月6日生效，并赋予电子通信管理局局长数字服务协调员的职能；第二部涉及屏蔽非法内容的法律则于10月23日由众议院提交给总统。

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