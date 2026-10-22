由于威胁和袭击，澳大利亚地区女议员正在重新评估个人安全措施，并改变在公共场所的行为。这些政治人士表示，在面积广大的选区出行时，她们不得不持续评估风险，急救服务可能距离很远，移动通信也可能不稳定，ABC News报道。

地区的危险

维多利亚州议会欧罗阿选区议员安娜贝尔·克利兰表示，她在该州东北部选区出行时会与团队共享自己的地理位置。不过，许多地区的移动网络覆盖较差，使这种保护方式并不可靠。

克利兰表示，持续保持警惕令人精疲力竭。她还称，针对女性政治人士的辱骂和恐吓常常涉及她们的孩子和外貌。克利兰指出，在过去六个月中，针对政治人士的辱骂变得更加露骨。

袭击与威胁

在旺加拉塔发生针对独立联邦议员、印第选区议员海伦·海恩斯的袭击后，警方指控一名男子在西澳大利亚州议会议员汉娜·比兹利的办公室进行言语威胁。比兹利表示，该男子要求接触她，并展示了自制双节棍。

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非营利组织Women for Election的一项调查显示，政治领域十名女性中有九名曾遭遇恐吓或辱骂。动物正义党议员乔治·珀塞尔表示，她不再感到在工作场所安全。

联邦议员格德·科尔尼表示，如今警方会出席她的公开活动。她称，此前其办公室窗户被砸，工作人员在活动期间受伤。

关于厌女症的研究

墨尔本大学的一项研究调查了3429名澳大利亚人对六个极端主义运动的看法，发现，在所研究的观点中，将针对女性的暴力正常化或合理化的态度，是暴力极端主义最强的指标。

Our Watch负责人帕蒂·金纳斯利强调，担任公职的女性几乎无一例外都会收到强奸、强奸其子女和谋杀的威胁。维多利亚州州长本·卡罗尔表示，自朱莉娅·吉拉德14年前在联邦议会发表著名演讲以来，澳大利亚在打击厌女症方面没有取得进展。

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