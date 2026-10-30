10月30日，联合国安理会将联合国利比亚支助特派团的任期延长一年；在侵略国俄罗斯行使否决权后，安理会也未能通过由美国起草的关于西撒哈拉的决议。据阿纳多卢通讯社报道，11个安理会成员支持美国的决议草案，3个成员弃权，俄罗斯投了反对票。

利比亚特派团的任期

有关延长联合国利比亚支助特派团（UNSMIL）任期的决议由英国提出。该决议以13票赞成获得通过，俄罗斯和希腊弃权。文件规定支持在利比亚举行选举、统一国家机构以及组建统一行政当局的努力。

美国欢迎这一决定，并表示利比亚拥有实现政治解决的历史性机会。华盛顿强调，需要建立统一政府和统一的安全机构，并警告称，蓄意阻碍该国政治过渡者可能面临后果。

俄罗斯在解释弃权时表示，UNSMIL仍发挥着重要作用，但警告不要仓促推进政治进程，也不要从外部强加解决方案。俄罗斯大使瓦西里·涅边贾表示，在近期政治进程中达成的协议需要获得利比亚各方更广泛的支持。

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西撒哈拉问题投票

美国关于西撒哈拉的决议旨在改变联合国处理这一长期争端的方式，并推动政治解决。美国大使迈克·沃尔茨表示，数十年来多次举行公投的尝试均未取得结果，维持现状已不再可以接受。

他表示，美国支持自决，但认为也可以通过其他途径实现自决，并呼吁各方达成一项持久的政治协议。摩洛哥提议在其主权之下给予该领土广泛自治，而波利萨里奥阵线则坚持在阿尔及利亚支持下举行自决公投。

西撒哈拉争端始于1975年，当时西班牙结束了对该领土的殖民统治。此后，争端升级为摩洛哥与波利萨里奥阵线之间的武装冲突，直至1991年达成停火。

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