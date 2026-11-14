柏林国立歌剧院在指挥家克里斯蒂安·蒂勒曼的执棒下，在中国新落成的上海大歌剧院上演了理查德·施特劳斯的歌剧《玫瑰骑士》。三场演出很快售罄，Tagesschau报道。

新剧院的主厅在三层看台设有2000个座位，舞台本身则是亚洲最大的剧场舞台。柏林国立歌剧院艺术与乐团总监米夏埃尔·察尔表示，剧团对音响效果感到满意，但新场地仍需要时间适应。

一年的筹备与300名参与者

柏林巡演的筹备历时一年。布景通过数个海运集装箱运抵上海，约300人在现场参与制作，包括乐团、独唱演员、合唱团、童声合唱团以及服装和化妆专业人员。

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《玫瑰骑士》成为该歌剧院开幕节目中的第三部国际制作。此前，剧院曾上演来自意大利的《托斯卡》和来自俄罗斯的《阿依达》。上海大歌剧院负责人张晓丁表示，这是施特劳斯歌剧首次在上海以完整舞台形式上演：此前观众只能看到片段、节选或音乐会演出。

上海新歌剧院

上海大歌剧院的建设历时六年半，比原计划更晚完工。张晓丁称，COVID-19疫情是延误的主要原因之一。剧院原计划于去年秋季以巴伐利亚国立歌剧院演出的《漂泊的荷兰人》开幕，但该制作当时被移至上海大剧院。

该建筑坐落于黄浦江畔。它由挪威建筑事务所Snøhetta与中国合作伙伴共同设计；屋顶的螺旋式外部楼梯形似中国扇子。剧院的三个演出厅可容纳超过4000名观众。该机构计划将京剧、昆曲等中国传统歌剧种类与国际制作结合起来。

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