美国国务院公布的一份报告显示，今年前九个月，超过120亿美元来自委内瑞拉出售石油及其他自然资源的收入经由美国财政部账户流转。据Cyprus Mail报道，委内瑞拉原材料买家将资金转入美国财政部账户，随后这些资金被拨付给与华盛顿合作的委内瑞拉临时政府。

资源收入

该报告由审计公司毕马威（KPMG）编制。一名国务院代表表示，该文件日期为10月29日，并于11月初提交给美国国会。《纽约时报》率先报道了该报告的细节。

根据该文件，超过121亿美元来自石油、其他石油产品和天然气销售。另有1.08亿美元来自黄金销售，2200万美元来自矿产，2460万美元来自化肥。

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资金使用

报告指出，这些资金仍是委内瑞拉的主权财产，但在分配用于公共、政府或外交需求之前由相关方面保管。根据该文件，有关其用途的决定由美国国务卿马尔科·鲁比奥作出。

在121.1亿美元、即几乎占所有入账资金99%的款项中，已进行了支付。其中大部分被用于委内瑞拉当局举行的外汇拍卖。另有1.33亿美元被直接支付给为委内瑞拉政府提供服务的供应商。

在报告的公开版本中，国务院隐去了付款人的姓名。与此同时，《纽约时报》报道称，绝大部分资金来自大宗商品贸易商托克和维多，这两家公司在1月抓捕时任总统尼古拉斯·马杜罗及其妻子的行动后，获得了销售委内瑞拉石油的特别许可。

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