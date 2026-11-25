作为侵略国的俄罗斯国家杜马在第三次也是最终审议中批准了2027至2029年联邦预算。2027年，计划向国防拨款创纪录的17.1万亿卢布，比上一年增加27%。这将占计划中48.74万亿卢布国家支出的三分之一以上，《莫斯科时报》报道。

国防和安全开支

加上国家安全和执法机构的开支，用于国防和强力部门的资金将达21.3万亿卢布，占2027年全部国家支出的44%。

据国家杜马新闻处消息，在法案二读前，议员为军人和对乌克兰战争的退伍军人增加了资金。包括教育和医疗保健在内的民用预算项目开支将较为有限。Vyorstka此前报道称，俄罗斯超过三分之一的国家支出可能仍将保密。

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赤字和新税种

预算计划预计2027年赤字为5.44万亿卢布，即预测国内生产总值的2.2%。副总理兼财政部长安东·西卢阿诺夫表示，这低于2026年创纪录的赤字——7.34万亿卢布，即国内生产总值的3.2%。

预计2027至2029年期间预算赤字总额将达到15.81万亿卢布。为弥补不断增长的战争开支，预算规定对个人被动收入实行最高22%的累进税率，对在线贸易跨境交易征收22%的增值税，并对采矿和冶金企业的超额利润征收30%的税。

共有396名议员投票赞成通过预算，没有人投票反对，另有37名议员弃权。该文件现在须由联邦委员会审议，此后俄罗斯总统弗拉基米尔·普京可予以签署。

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