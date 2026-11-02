自9月以来，朝鲜官方媒体报道，该国各地已开设十多家新的烤肉餐厅。在朝鲜，“烤肉”一词通常指经烧烤制成的肉类。新餐厅的菜单列有牛肉、猪肉和鸵鸟肉菜肴，据《日本时报》报道。

平壤以外的餐厅

位于与中国接壤的新义州的一家新餐厅共有三层。在北部的江界，顾客可以在水族箱旁享用生啤酒；而西海岸南浦一家餐厅的开业仪式则伴有烟花表演。

一些餐厅称设有可容纳数百名顾客的大厅、临水露台以及带内置烤炉的大理石餐桌。分析人士认为，开设这些餐厅是朝鲜领导人金正恩试图展示平壤以外地区生活水平提高的一部分。消息人士称，地方高级官员通常会出席开业仪式，但金正恩并未在这类活动中现身。

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对可负担性的疑问

在有关餐厅的报道之际，国际组织评估认为，该国的粮食状况仍然严峻。联合国世界粮食计划署估计，2022年朝鲜有1070万居民营养不足，占人口的40%以上。

根据UN Comtrade的数据，2023年至2025年间，中国对朝鲜的肉类出口增长超过四倍，接近3900万美元。韩国统一研究院朝鲜研究部门负责人郑恩李表示，这表明国内生产无法满足需求。她称，国家媒体对餐厅开业的报道是一种强有力的宣传形式。

伦敦大学亚非学院专家黑兹尔·史密斯推测，部分民众，特别是贸易和建筑业工人，可能会从朝鲜与作为侵略国的俄罗斯加强关系中获益。同时，她强调，餐厅的出现并不是经济繁荣的迹象，而更可能表明部分人偶尔能够负担得起在外就餐。

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