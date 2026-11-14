在德国，德国铁路公司积极评价了全国车站禁酒令实施的第一个月。据该公司一名女发言人称，这项限制措施减少了垃圾和冲突的数量，也改善了乘客和铁路工作人员的条件，Tagesschau报道。

超过1.5万次劝阻

自该规定于10月中旬生效以来，安保人员已对超过1.5万名携带酒精饮料出现在车站的人员进行了劝阻。德国铁路公司表示，在大多数情况下，人们会对劝告作出回应，收起酒瓶或离开车站区域。仅在个别情况下采取了禁止进入车站区域的措施。

该公司还表示，自去年以来，安保人员数量已从4500人增加到5000人。DB Sicherheit团队负责监督禁令的执行，如发生冲突则会调动联邦警察。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

车站和列车上的规定

自10月15日起，除餐饮场所外，在德国各地的车站大厅和站台均禁止饮用含酒精饮料。在全国推行之前，德国铁路公司已在包括科隆、慕尼黑和汉堡在内的近40个车站测试了这项规定。

该公司女发言人表示，代表性调查中80%的受访者支持这项禁令。与此同时，列车上的规定有所不同：在区域列车上，是否可以饮酒取决于所在地区；而在长途列车上，只要尊重其他乘客，通常允许饮酒。

联邦无家可归者援助工作协会此前曾批评这一限制。该协会副执行主任约阿希姆·克劳斯表示，禁令并未改变那些停留在车站人员的生活处境，只是将他们赶出视野。Bahnhofsmission也表达了类似担忧；该机构支持禁令，但指出问题可能转移至邻近区域的风险。

关注我们在