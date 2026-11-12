在德国，铁路公司德国铁路计划裁减3万个工作岗位，以控制成本。阿纳多卢通讯社报道称，工业、运输、金融、通信和服务业的欧洲企业也在宣布裁员，背景是需求疲软、美国贸易壁垒、来自中国的竞争以及流程自动化。

汽车行业裁员

规模最大的一些裁员涉及汽车制造商和零部件供应商。作为重组的一部分，大众计划到2030年在全球裁减约10万个工作岗位，其中包括此前宣布的裁员。德国供应商博世打算裁减超过1.3万个职位，采埃孚腓德烈斯哈芬则计划裁减1.4万个职位。

舍弗勒宣布，由于盈利能力面临压力，将在欧洲裁减3460个工作岗位。法国汽车制造商雷诺作为重组的一部分，正在将其全球工程人员规模减少2400个职位。该行业正在适应高生产成本、电动汽车普及速度放缓以及来自中国制造商日益激烈的竞争。

工业和运输

德国工业集团蒂森克虏伯计划裁减1.1万名员工。罗马尼亚能源生产商Complexul Energetic Oltenia正作为脱碳和重组的一部分削减1700名员工，而造船公司Damen Shipyards Mangalia在启动破产程序后打算解雇1011名员工。

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瑞士物流集团Kuehne+Nagel宣布，由于产能过剩和地缘政治风险，将在全球取消2000个职位。荷兰航空公司KLM计划在更广泛的降本计划第一阶段裁减1000个工作岗位。

金融行业的自动化

银行和保险公司正越来越积极地采用人工智能来完成行政和后台任务。渣打银行计划到2030年在其全球业务的公司职能部门取消超过7000个职位。巴克莱表示，计划在全球裁减5000个工作岗位；安联合作伙伴则计划随着扩大人工智能和自动化系统的应用，裁减1800名员工。

在电信行业，西班牙电信完成了自愿裁员计划：至少4525名员工离开公司，离职总人数估计为5500人。O2德国电信计划裁减1100个职位并关闭60家门店，而沃达丰宣布将在未来两年内在欧洲部门裁减1200个工作岗位，并在德国再裁减2300个职位。

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