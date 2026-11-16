英格兰和威尔士九个警察部门因预算面临巨大压力，向英国政府申请特殊财政支持。据《卫报》报道，警察负责人表示，由于资金不足，执法人员在街头出现的频率正越来越低。

哪些部门申请了援助

诺福克郡警察局局长保罗·桑福德表示，作为全国警察局长委员会负责财务的官员，英格兰和威尔士的警察部门需要额外支持，以维持其行动能力。

达勒姆、克利夫兰、大曼彻斯特、威尔特郡、贝德福德郡、南约克郡、格洛斯特郡、林肯郡和诺福克郡警察部门已申请特殊财政援助。英国政府内政部须就是否提供额外资金，或允许相关委员会增加税收负担作出决定，但该部门未确认已提交申请的数量。

支出增加和预算赤字

桑福德将财政困难归因于人口增长以及复杂案件数量增加，其中包括性犯罪、旧案调查和民事命令。他表示，这些领域需要警察部门尚未获得的资金。他称，申请部门已接近一个临界点，越过该点后，提供基本服务可能变得不可能。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

警察负责人估计，到2030年预计资金缺口将达43亿英镑，而此前预测的缺口为30亿英镑。过去一年，43个警察部门动用了3亿英镑储备金：部分资金用于投资，部分用于维持部门运作。

贝德福德郡警察局局长特雷弗·罗登赫斯特表示，若没有额外资金，服务水平可能下降。他所在部门有1486名警察，在他看来，这比所需水平少数百人。他还报告称，与去年相比，拨打999的电话数量每月增加约1000通。

英国内政部表示，已在选举后将警察经费增加20亿英镑，今年的经费总额达到创纪录的185亿英镑。该部门还表示，正在审查资金分配公式并改革警察结构。与此同时，部门负责人认为，工党在选举前作出的承诺——到2029年新增1.3万名警员——将无法兑现。

关注我们在