导演大卫·芬奇表示，影片《克利夫·布斯的后续冒险》可能会成为他的最后一部电影。他在The Ringer的《The Big Picture》播客中谈及此事，Variety报道。

芬奇解释称，他的优先事项已经改变，耐心也比以前少了。这位导演现年64岁，自20岁起便开始拍摄电影。他表示，电影制作不应变成工业化流程，因为讲故事是一件私密的事情。

工作安排

芬奇还表示，他不想每天工作超过10小时。与此同时，在拍摄期间，摄制组每天工作12小时。他补充说，到了晚上8点，他就已经想上床睡觉了。

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后期制作中的人工智能

在谈话中，导演确认在后期制作阶段使用了人工智能。他表示，该技术被用于改进已由人完成的工作，包括调整画面中的嘴唇动作。芬奇称，影片中5%的部分使用了自动化对白替换，其余后期制作则使用了人工智能完成。

影片故事发生在1977年。该片是昆汀·塔伦蒂诺《好莱坞往事》的续集。布拉德·皮特回归出演特技演员克利夫·布斯，他是一家好莱坞制片厂的调解人，并接受一名知名电影演员的任务。演员阵容还包括伊丽莎白·德比齐、斯科特·凯恩、叶海亚·阿卜杜勒-迈丁二世、卡拉·古奇诺和彼得·威勒。该片已在IMAX影院独家上映，并将于12月23日在Netflix上线。

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