莱昂纳多·迪卡普里奥因需要通过特效化妆让角色显得更胖，拒绝在大卫·芬奇的电影《克利夫·布斯的后续冒险》中再次饰演里克·道尔顿。导演在接受《GQ》采访时谈到了此事，《综艺》报道。

该角色原计划出现在三场戏中

芬奇表示，里克·道尔顿最初在剧本中占约30页——大约有三场戏。导演指出，在故事的文学版本中，这一角色显得更胖，之后还会在另外两场戏中出现，此后仅间接存在于剧情中。

芬奇解释说，迪卡普里奥的参与将需要12天进行特效化妆。当这名演员决定不加入该项目时，导演将此事告知了昆汀·塔伦蒂诺。芬奇称，塔伦蒂诺预料到了这一决定，随后涉及里克·道尔顿的段落被从剧本中删去。

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克利夫·布斯的故事

《克利夫·布斯的后续冒险》的故事发生在1977年。该片延续了昆汀·塔伦蒂诺《好莱坞往事》的故事，并让布拉德·皮特回归饰演特技演员克利夫·布斯。根据剧情，他担任一家好莱坞制片厂的危机处理人，在为一位知名电影演员办事时陷入复杂处境。

演员阵容还包括伊丽莎白·德比齐、斯科特·凯恩、叶海亚·阿卜杜勒-迈丁二世、卡拉·古奇诺和彼得·韦勒。该片于周三仅在IMAX影院上映，并将于12月23日在Netflix上线。

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