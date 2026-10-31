尼日利亚埃努古天主教教区要求将其辅理主教欧内斯特·奥博多从埃努古州全体进步大会党（APC）竞选活动宗教团体名单中删除。据Premium Times Nigeria报道，奥博多在该党名单中被列为此次竞选活动委员会主任。

教区称未给予同意

教区秘书、天主教神父威尔弗雷德·阿古布奇称，将神职人员列入名单的行为未经授权、具有误导性且不可接受。他表示，主教并不知道自己被列入名单，也未对此表示同意。

阿古布奇表示，使用奥博多的名字会对其政治立场造成错误印象，并可能损害其声誉和教会的声誉。教区强调，天主教会不参与党派政治或竞选活动，也不支持政治党派。

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该秘书表示，教区还要求从名单中删除所有在本人不知情和未同意情况下被列入的天主教神父姓名。他补充说，今后未经授权将主教的姓名、头衔、肖像或教会职务用于党派政治目的，可能导致法律行动。

尼日利亚基督教协会的立场

此前，由该主教本人领导的尼日利亚基督教协会（CAN）埃努古州分会反对将奥博多纳入竞选活动。该组织秘书因诺森特·奥弗尔表示，CAN没有授权、批准或同意将其领导层纳入APC竞选活动委员会。

他表示，不应将该出版内容解读为该协会的政治归属、对任何政党的支持，或其代表参与党派活动。CAN呼吁公众不要将这份名单视为该组织或所提及教会领袖支持APC的证明。

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