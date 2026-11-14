希腊独立电力输电运营商ADMIE表示，旨在连接塞浦路斯和希腊电力系统的Great Sea Interconnector项目路段计划于2031年底前完工。Cyprus Mail报道称，该消息援引了希腊公共广播公司ERT以及ADMIE更新后的2027—2036年发展计划。

铺设电缆的准备工作

据ERT报道，已完成60%的必要海床勘测。电缆两端换流部分建设的承包商也已选定。

在希腊，该项目 предусматривает扩建克里特岛上的Damasta换流站。该站将通过克里特—阿提卡电力互联从希腊大陆输送来的直流电进行转换。塞浦路斯将建设一座新的换流站。

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争议区域的勘测

法国勘测船Abeille Marengo从克里特岛伊拉克利翁港出发，以完成互联项目第一段的海床勘测。部分尚未开展作业的区域存在争议：土耳其称计划中的电缆路线穿过其水域，而塞浦路斯和希腊则持相反立场。

土耳其发布了Navtex航行警告，表示同意该船开始勘测，并指出作业将沿着与土耳其主管部门协调的路线进行。塞浦路斯政府发言人康斯坦蒂诺斯·莱廷比奥蒂斯称该警告无关紧要，并强调，开展作业的许可申请仅发送给了希腊和塞浦路斯政府。

通往以色列的路段

ADMIE的计划还指出，塞浦路斯与以色列之间互联项目第二段的可行性研究已取得积极结果并完成。根据塞萨洛尼基亚里士多德大学的评估，项目完工后，每年可为塞浦路斯消费者节省1.23亿至1.38亿欧元，并将能源价格降低19%。

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