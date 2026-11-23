欧元区商业活动在11月以稳定速度增长：德国更强劲的增长抵消了法国经济下滑的加深。初步的S&P Global调查数据显示了这一点，阿纳多卢通讯社报道。

该指标保持在50点以上

衡量制造业和服务业活动的综合采购经理人指数在11月维持在51.7点。这略低于市场预期的51.9点。指数高于50点表明商业活动扩张，低于这一水平则表明收缩。

德国的综合指数从10月的53.4点升至11月的55点。这是该国自2022年3月以来最强劲的商业活动扩张。与此同时，在预算和未来选举的不确定性背景下，法国的商业活动萎缩速度快于预期。

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制造业领先于服务业

S&P Global Market Intelligence首席经济学家克里斯·威廉姆森指出，对国防和人工智能的投资支撑了工业生产。与此同时，高生活成本和政治不确定性给面向消费者的公司带来压力。

企业对未来一年的预期连续第四个月下降，降至5月以来的最低水平。制造商信心有所改善，而服务供应商信心恶化。油价下跌和需求疲软缓解了11月的价格压力。

威廉姆森表示，如果这些趋势持续，价格增长放缓以及劳动力市场走弱的迹象可能会减轻对持续性通胀的担忧。与此同时，该调查表明，未来几个月通胀率将继续显著高于欧洲中央银行2%的目标。10月，欧元区通胀率为4%，欧盟委员会预测欧元区经济将在2026年和2027年增长1.2%。

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