在中国，研究人员对624名持续感染人乳头瘤病毒（HPV）的女性进行了随访，发现病毒载量随时间的变化与宫颈癌前病变风险之间存在关联。据News-Medical报道，这项前瞻性队列研究的结果发表在美国癌症协会的同行评审期刊《CANCER》上。

四种病毒载量轨迹

由南京医科大学常州医学中心所属常州妇幼保健院专家领衔的科学家确定了四种病毒载量随时间变化的模式：低且稳定、中度下降、中度上升和持续高水平。

在病毒载量低且稳定的参与者中，10.9%记录到宫颈癌前病变。中度下降组的这一比例为17.8%，中度上升组为74.2%，而病毒载量持续较高的女性中为90.4%。

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更准确的风险评估

与低且稳定组相比，中度下降组发生癌前病变的风险高1.95倍，中度上升组高29.66倍，病毒载量持续较高组高124.29倍。

研究作者指出，与仅使用基线临床特征和一次载量测量结果相比，考虑病毒载量随时间的变化可改善对发生宫颈癌可能性的预测。论文共同作者Lina Zhang强调，一次检查中相同的HPV水平可能与不同结果有关，这取决于该指标如何随时间变化。另一位共同作者Zhonghua Shi称，在不进行不必要检查的情况下识别需要更密切随访的患者，是一项重要任务。

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