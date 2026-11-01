美国负责近东事务的助理国务卿唐纳德·布洛姆在巴林麦纳麦举行的Manama Dialogue论坛上表示，叙利亚和黎巴嫩正进入一个新阶段，重点正在转向重建。他表示，现在的问题不是能否重建这些国家，而是要如何重建以及以何种基础进行重建。

叙利亚的投资

据《The National》报道，布洛姆称，美国总统唐纳德·特朗普取消美国对叙利亚的制裁，是提振经济兴趣的一个因素。他表示，这一决定已经有助于吸引投资。

在总统艾哈迈德·沙拉领导下，叙利亚正试图加强美国企业的兴趣。9月，一个由50多家美国公司组成的代表团访问大马士革，以恢复经济联系。世界银行估计，重建该国将需要约2160亿美元。

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有关黎巴嫩的谈判

布洛姆还提到有关拆除真主党基础设施并为黎巴嫩重建开辟道路的三方谈判。报道指出，对这些接触的评价不一：一些官员称其富有成效，而另一些人认为，它们可能有助于巩固以色列对黎巴嫩南部的占领。

这名美国外交官还指出，波斯湾国家和伊拉克存在贸易与投资机会。在回答有关可能重启与伊朗战争的担忧时，他表示，华盛顿与德黑兰之间的外交渠道仍然开放且活跃。同时，布洛姆没有排除战争的可能性，并称美国如有必要，准备选择另一种行动方向。

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