埃塞俄比亚与厄立特里亚边境、争议城镇巴德梅附近的战斗加剧。埃塞俄比亚媒体《Addis Standard》援引外交消息人士称，无人机袭击和重炮轰击导致平民离开家园。阿纳多卢通讯社于11月14日报道了这一消息。

无人机与火炮

据两名了解情报评估的外交官称，冲突在数日内升级。其中一名消息人士表示，他获悉无人机袭击主要来自埃塞俄比亚一方，厄立特里亚部队则使用了重炮。另一名外交消息人士警告称，双方的相互打击可能演变为两国之间的大规模军事对抗。

巴德梅居民报告称，夜间发生爆炸，商业场所关闭，家庭离开该城。他们表示，埃塞俄比亚联邦部队加强了在该居民点地区的存在。

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监测组织的评估

武装冲突地点与事件数据项目于11月13日表示，埃塞俄比亚联邦部队位于谢拉罗与巴德梅之间，厄立特里亚部队则在该镇边缘附近。该项目称，双方均未控制巴德梅。ACLED还记录到埃塞俄比亚向该镇附近地区实施炮火攻击，以及联邦部队与提格雷武装人员之间的冲突再度爆发。

关键威胁项目在其11月10日的评估中也报告了巴德梅附近的兵力集结和冲突，但无法确定战斗发生在边境的哪一侧。监测组织称，局势升级之前，埃塞俄比亚军队向边境推进，其中包括于11月3日夺取谢拉罗。

G7国家外长在11月9日至10日于巴黎举行会议后，对安全局势恶化表示严重关切，并呼吁埃塞俄比亚和厄立特里亚保持最大限度克制，通过外交途径解决问题。

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