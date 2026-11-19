在土耳其安塔利亚举行的联合国COP31气候大会上，四名外交官向Politico Europe表示，作为侵略国的俄罗斯联邦和梵蒂冈正在阻挠谈判文本草案中大多数有关性别的表述。据他们称，这些代表团拒绝接受大多数包含“性别”一词的措辞。

这些外交官未被透露姓名，因为其政府未授权他们与媒体交谈。他们认为，俄罗斯和圣座的立场与否认LGBTQ+人士权利有关。在他们看来，所提修改可能缩窄COP31文件中的定义，并将跨性别人士排除在外。

各方立场

一名外交官称，俄罗斯和梵蒂冈正寻求以“女性”一词取代“性别”一词，甚至不同意使用“所有女性”的表述。另有两名外交官表示，阿根廷和巴拉圭支持其立场。

欧盟呼吁反对这些条款的各方遵守此前商定的措辞。尤其是，《巴黎气候协定》规定采取性别敏感的政策，以考虑气候变化对不同性别人士产生的不同影响。

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欧盟代表团的一名代表表示，多个缔约方正协调一致地反对有效和包容性气候政策的原则，其中包括科学证据、人权和性别平等。梵蒂冈新闻办公室、俄罗斯外交部以及阿根廷和巴拉圭的相关部门均未回应置评请求。

谈判面临的风险

这场争端影响了有关人权和公正转型原则的讨论。该原则旨在确保摆脱化石燃料能让所有公民受益。谈判达成协议需要所有国家达成共识。

外交官担心，这些分歧可能阻碍“气候赋权行动”计划的批准。这一谈判议程决定各国政府是否将帮助公民社会参与政策制定。上周，各国就一份有关性别的简短决定文本达成一致，该文本仅承认此前就性别敏感气候政策达成的协议。

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