在以色列，国家安全局辛贝特局长戴维·齐尼寻求讯问三名阿拉伯政党领导人，此举是对可能存在外国干预以色列议会选举的调查的一部分。不过，执法部门没有发现足以证明此类讯问合理的证据，阿纳多卢通讯社报道，并援引以色列公共广播机构KAN的消息。

据KAN报道，涉及统一阿拉伯名单党（Ra'am）领导人曼苏尔·阿巴斯、塔阿勒党领导人艾哈迈德·提比，以及巴拉德党负责人萨米·阿布·沙哈达。该广播机构还称，调查人员掌握了与案件有关的、涉及另一名以色列议会议员的信息。

总检察长的立场

以色列报纸《Yedioth Ahronoth》报道称，总检察长加莉·巴哈拉夫-米亚拉拒绝了齐尼将整个调查认定为国家安全案件的请求。该报称，这将赋予辛贝特更广泛的权力，包括限制嫌疑人获得律师帮助、监听电话以及收集通信数据。

巴哈拉夫-米亚拉称这一请求不合法。她在一份声明中强调，调查人员必须拥有证据，才能以嫌疑人身份讯问公民或民选官员；她还补充说，辛贝特或其他机构可以提交能够为此类行动提供依据的材料。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

据总检察长称，辛贝特两天内没有将收集到的材料移交给特别调查小组，导致调查延误。该小组根据中央选举委员会主席诺姆·索尔贝格的建议组建，由接受国家检察官监督的警察调查人员组成。

反应与投票结果

总理本雅明·内塔尼亚胡所属的利库德集团指责巴哈拉夫-米亚拉阻碍调查，因为她不允许辛贝特使用安全案件中可动用的权力。统一名单表示，将反对把数十万阿拉伯公民的选票描绘为安全威胁，或将其民选代表变成嫌疑人的企图。

反对党Yashar领导人加迪·艾森科特警告，不应将安全机构用于政治目的。利库德集团指责卡塔尔资助旨在提高阿拉伯选民投票率的活动，但没有提供有关干预或大规模舞弊的公开证据。卡塔尔否认了这些指控。

索尔贝格表示，法律要求在周三公布最终结果，任何人都无权拖延公布。根据计票结果，内塔尼亚胡阵营在拥有120个席位的以色列议会中获得53席，艾森科特的反对派阵营获得48席。统一名单获得11席，Ra'am获得8席，因此两个阵营均未达到获得多数所需的61席。

关注我们在