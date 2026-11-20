在美国，迪士尼计划到2029财年每年节省约30亿美元的运营成本，同时增加对体育赛事版权和流媒体业务的投资。该公司体育业务部门第四财季营收达到46亿美元，同比增长16%，运营利润增长53%，据《财富》报道。

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迪士尼希望通过体育赛事直播吸引并留住订阅用户。2027年2月14日，ESPN将首次制作超级碗转播：在美国，比赛将由ESPN和ABC播出，美国Disney+订阅用户可在该平台观看。该转播还将面向55多个国际市场的观众提供。

11月，ESPN获得了扩军后的大学橄榄球季后赛College Football Playoff的独家版权。从2027—2028赛季起，将有24支球队参加该赛事，季后赛比赛场次将从11场增至23场。该协议将持续至2031—2032赛季。

该体育业务部门来自订阅和合作伙伴付款的季度收入增长18%，广告收入增长20%。与此同时，该部门的支出增长5%，达到32亿美元，其中包括合同成本上涨以及新增体育赛事版权带来的支出。

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削减成本与内容

迪士尼预计将在2027财年投入约260亿美元用于内容，比今年约高出9%。这笔金额包括体育赛事版权和国际节目的支出。

节约计划此前已包括数轮裁员，影响了数千名员工，公司预计还将进一步裁员。迪士尼首席财务官休·约翰斯顿表示，公司还将通过技术、房地产整合和共享企业服务寻求节约。

迪士尼首席执行官乔什·达马罗于3月接替鲍勃·艾格，他称这些变化十分重要，能够让公司更快行动并适应快速变化的环境。迪士尼表示，将把大部分节省下来的资金用于未来增长，包括发展流媒体服务。

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