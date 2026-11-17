Disney计划于2026年12月在Disney+应用中为Disney+和Hulu套餐订阅用户提供统一的用户体验。该公司在9月季度报告中表示了这一点，Variety报道。

通过Disney+统一访问

Disney首席执行官乔什·达马罗和首席财务官休·约翰斯顿表示，Disney+与Hulu应用的整合已接近完成。套餐订阅用户将获得统一的Disney+使用体验，包括访问直播电视和单独的高级附加服务。

Disney于2023年开始整合Hulu和Disney+，当时由鲍勃·艾格领导公司。2025年6月，Disney完成了与Comcast的交易，收购了NBCUniversal持有的Hulu股份，该股份占该服务的三分之一。

与此同时，Disney尚未宣布停止运营独立Hulu应用的日期。目前，美国的Hulu独立订阅仍然可用。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

TikTok内容和体育直播

Disney还预计将在12月根据两家公司最近达成的协议，开始向Disney+添加TikTok创作者的内容。这些内容的上线将在战略上与漫威电影《复仇者联盟：末日》首映前的时期协调，该片定于12月18日上映。

Disney高管还表示，计划在该服务中扩大竖屏视频、体育赛事直播和播客内容。今秋，该公司增加了Disney+上的体育内容，无需单独订阅ESPN：其中，该服务播出了College GameDay，增加了大学橄榄球比赛和部分NFL比赛。

押注套餐订阅

9月，Disney宣布再次上调流媒体服务价格，这是四年来第四次涨价。Disney+/Hulu Premium套餐价格从每月19.99美元上涨至21.99美元，而含广告套餐仍为12.99美元。据Variety报道，这一定价策略旨在鼓励消费者选择套餐方案。

达马罗和约翰斯顿表示，产品和技术的进一步发展应随着时间推移提高用户参与度，并减少取消订阅的情况。他们表示，ESPN也推动用户转向Disney+、Hulu和ESPN套餐。在扩大ESPN在欧洲及亚太地区部分市场的布局后，Disney+上的ESPN内容已在约100个市场上线。

关注我们在