家庭燃烧木材产生的污染对儿童的影响，可能与交通尾气的影响同样显著。一项在欧洲六座城市——雅典、巴塞罗那、科尔切斯特、哥本哈根、赫尔辛基和里斯本——开展的研究得出了这一数据，《卫报》报道。

在学校和住所进行测量

科学家在儿童度过大量时间的地点测量空气质量：家中、学校和体育中心。他们研究了多环芳烃（PAHs）的浓度，这是一类在燃料燃烧过程中形成的污染物。

该研究的资深作者、巴塞罗那环境评估与水研究所的巴伦德·范德罗赫博士指出，国际癌症研究机构将其中一些化合物与长期暴露情况下的癌症联系起来。据他所说，也有证据显示它们与认知发育迟缓有关。

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冬季水平最高

在木柴供暖普遍的城市，包括科尔切斯特和雅典，记录到了最高的多环芳烃水平。在这两座城市，多环芳烃暴露水平超过了世界卫生组织的建议。在不使用燃烧木材方式的巴塞罗那和里斯本，其水平最低。

体育中心检测到的污染物浓度最低，其次是学校。与此同时，一些学校，尤其是里斯本的学校，受到靠近繁忙道路的影响。通风和室内污染源也很重要，但多环芳烃水平最高的建筑中包括位于木柴供暖地区的住所，那里经常使用开放式壁炉和炉灶。

冬季的多环芳烃水平高于夏季。在科尔切斯特的住宅中，高分子量多环芳烃的冬季浓度比夏季高出十倍以上，低分子量多环芳烃则约高出三倍。同时，范德罗赫表示，接受研究的城市均未超过不可接受的终生癌症风险阈值。

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